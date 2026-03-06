Hereu subraya la investigación de frontera como la base de la nueva industria que emerge

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha subrayado que la investigación de frontera es la base de la nueva industria que emerge y para "transformar los sectores industriales que sostienen la economía", en el marco del Bist Forum, informa la organización del evento en un comunicado este viernes.

El acto ha congregado a más de 200 personas y también han participado la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño; la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y la teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay.

Calviño ha destacado que "Europa es una auténtica potencia" en investigación, con centros de excelencia en campos como la cuántica o la robótica industrial.

Montserrat ha celebrado que Catalunya tiene "una base científica muy sólida", aunque ha dicho que se debe reforzar la capacidad de convertir la investigación en innovación.

Gay ha añadido que Barcelona es uno de los "principales ecosistemas científicos del sur de Europa" y que trabaja para generar impacto más allá de los laboratorios.