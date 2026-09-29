Herido crítico en un accidente en la AP-7 en Vandellòs (Tarragona), que obliga a cortar la vía

Accidente de un camión en la AP-7 en Vandellòs (Tarragona) - BOMBERS

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha quedado herido crítico en un accidente en la AP-7 en sentido norte en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), que ha obligado a cortar la vía, en un suceso de este martes a las 4.41 horas, en el cual el herido ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Los Bombers han explicado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press que un camión, que transportaba paquetería, ha volcado y su conductor ha quedado atrapado en la cabina: los Bombers han realizado tareas de excarcelación y se le ha podido liberar.

Se han activado 2 ambulancias del SEM y un equipo conjunto con los Bombers, que también han desplazado 5 dotaciones.