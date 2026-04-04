Herido crítico un escalador al caer de 20 metros en el Parc Natural dels Ports (Tarragona)

Archivo - Un helicóptero de los Bombers de la Generalitat - Xavi Hurtado - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un escalador ha resultado herido crítico al caer desde una altura de unos 20 metros en la zona del Port Blau de los Estrets d'Arnes, en el Parc Natural dels Ports (Tarragona), desde donde ha sido evacuado por Bombers en helicóptero hasta una zona de campo cercana donde ha sido atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Según han explicado los bomberos en un apunte en X han recibido el aviso a las 12.17 horas de este sábado y se ha activado el helicóptero con efectivos del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y tres dotaciones de apoyo.

El herido, que ha quedado a pie de vía, ha sido inmovilizado en litera y se ha procedido a la extracción mediante grúa, y posteriormente ha sido trasladado por el SEM al Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.