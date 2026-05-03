Un herido grave en un choque entre un turismo y un autocar en la AP-7 en Maçanet de la Selva (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un choque entre un turismo y un autocar en la AP-7 a la altura de Maçanet de la Selva (Girona) este domingo por la mañana ha dejado a un hombre herido grave y a otro menos grave, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) los ha trasladado al hospital Josep Trueta de Girona, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El 112 ha dado el aviso a las 9.16 horas y, aunque el autocar llevaba 44 pasajeros, ninguno de ellos ha sufrido afectaciones importantes.

Por su lado, los Bombers han trabajado con 5 dotaciones en la excarcelación del acompañante del turismo, que había quedado atrapado, según informan en 'X'.