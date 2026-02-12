Un herido grave en Sant Pau de Segúries (Girona) por la caída de un muro a causa del viento

Una moto caída por el viento - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

GIRONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La caída de un muro ha dejado herida grave a una persona en Sant Pau de Segúries (Girona) este jueves, a causa del fuerte viento que se está produciendo en gran parte de Catalunya, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los hechos han sucedido sobre las 09.11 horas y se han activado tres ambulancias para trasladarlo al Hospital Josep Trueta de Girona.

El episodio de viento también ha dejado a una persona en estado menos grave y a dos leves en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), todos ellos trasladados a diversos hospitales.