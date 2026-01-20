Hipra y Elanco introducen dos vacunas contra el metapneumovirus aviar en Estados Unidos

Instalaciones de Hipra. - Europa Press

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hipra y Elanco Animal Helath se han aliado para introducir dos nuevas vacunas contra el metapneumovirus aviar en Estados Unidos, informa en un comunicado este martes.

Este patógeno afecta especialmente a los pavos, y se estima que entre el 60% y el 80% de la cabaña comercial de estos animales está afectada por el virus, que también infecta a pollos y aves ponedoras.

Las vacunas se introdujeron en algunas granjas a principios de 2025 mediante una licencia de importación de emergencia y "los ensayos de campo muestran una mejora significativa en las aves vacunadas" respecto a un año antes.

La 'poultry global technical manager' de Hipra, Martina Dardi, ha explicado que esta vacuna se ha "usado con éxito durante muchos años fuera de Estados Unidos" y que se han observado los mismos resultados positivos en el país.

Hipra ha asegurado que el acuerdo con Elenco "supone un avance cualitativo en la estrategia global de la compañía", ya que refuerza su capacidad de suministro continuo.