Hoffman (GSMA) defiende mantener el MWC en Barcelona porque "viene todo el mundo"

Archivo - El CEO y director ejecutivo de GSMA Ltd., John Hoffman - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA Ltd, John Hoffman, ha defendido este viernes mantener la feria del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona porque asegura que en la capital catalana "viene todo el mundo" pero ha alertado de que, pese que ve a la ciudad como competitiva aún, hay que tener cuidado porque el coste para las empresas es muy elevado.

"La geopolítica ha afectado al mundo de muchas maneras, también a las telecomunicaciones y a la tecnología. Precisamente por eso creo que MWC es único. Si organizamos un evento en Estados Unidos, los chinos no vienen. Si lo organizamos en China, no vienen los estadounidenses", ha dicho en sendas entrevistas en 'El Periódico de Catalunya', 'La Vanguardia' y 'Ara'.

Aunque ha afirmado que espera que el encaje entre el Congreso y la ciudad sea duradero, ha avisado de que hay que "tener cuidado" porque las empresas toman las decisiones en base al retorno de la inversión y si el coste de asistir para las empresas es muy elevado o si sufren molestias que les impiden desplazarse por la ciudad podría hacer que se replanteen venir.

Sobre si Barcelona debe sentirse amenazada con congresos paralelos como el que el MWC celebra en Doha entre este domingo y el próximo martes, ha expresado que Barcelona es el "evento insignia", que está consolidado y que seguirá en la capital catalana mientras él esté al frente de GSMA Ltd.

HALL ZERO

Preguntado por si se buscarán más visitantes ante el hecho de que el congreso no podrá estrenar el Hall Zero hasta 2028, Hoffman ha asegurado que los visitantes "nunca" han sido uno de los objetivos y que lo que se busca es tener un hogar para todo el ecosistema.

"Hemos estado muy apretados de espacio y el Hall Zero nos permite desahogarnos y seguir creciendo. Además, logísticamente ordena el recinto. En un extremo estará el pabellón 8, con las startups del 4YFN, y en el otro, el nuevo pabellón. Dos polos, y todo lo demás en medio", ha dicho.

Ha expresado que, ante la imposibilidad de crecer a lo ancho por las obras, se ha crecido hacia arriba: "Hemos levantado estructuras de doble planta para que cupiera todo, y eso tiene un coste".

ELIMINACIÓN DE PISOS TURÍSTICOS

Respecto a la medida del Ayuntamiento de Barcelona de extinguir todas las licencias de pisos turísticos para 2028, ha sostenido que no le preocupa porque la ciudad tiene capacidad "suficiente" para cubrir las necesidades del congreso y los congresistas.

En cuanto a que la tasa turística se duplique a partir de 2029, ha expresado que esto entra en el coste total de asistir, como el hotel, el viaje o la entrada: "Lo que tenemos que asegurar es que ese coste total no supere el retorno de la inversión de quien viene. [La tasa] es una cifra grande si miras solo ese componente, pero también entendemos por qué es necesaria".