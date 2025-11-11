Un hombre detenido por presuntamente grabar a una mujer en el baño del Macba

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre este lunes por presuntamente grabar a una mujer en el interior del lavabo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 18 horas de la tarde cuando, según ha avanzado 'El Caso', la mujer, que estaba en el museo con motivo de una convención, fue al baño con dos amigas y, mientras estaba en el interior, vio que alguien la estaba grabando con un teléfono móvil.

Fuentes del museo, consultadas por Europa Press, afirman que el hombre fue retenido por el personal de seguridad del Macba hasta que llegaron los Mossos e insisten en que se trata de un hecho "excepcional" pero que van a valorar si hay margen de mejora de la seguridad el espacio de los lavabos.