Un hombre hospitalizado tras caer de unos vagones de tren en Altafulla (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado a un centro médico tras caer de unos vagones de tren de mercancías en Altafulla (Tarragona), desde donde estaba viendo el eclipse junto a un grupo de personas este miércoles.

Según ha informado la Conselleria de Interior de la Generalitat, unas patrullas de Mossos d'Esquadra se han trasladado hasta la localidad porque diversas personas estaban observando el eclipse encima de unos vagones de tren con riesgo de electrocución por la proximidad a la catenaria.

Uno de los chicos del grupo se ha precipitado desde uno de estos vagones y ha tenido que ser atendido y trasladado a un centro médico; durante la atención sanitaria ha tenido que cortarse la electrificación y también el tráfico ferroviario.