Un hombre muere atropellado en un accidente en la C-55 en Abrera (Barcelona) este domingo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años vecino de Abrera (Barcelona) ha muerto atropellado en un accidente en la C-55 a su paso por la localidad barcelonesa este domingo sobre las 22.15 horas.

Por causas que se están investigando, un turismo ha atropellado a un peatón, que ha muerto y, con esta víctima, son 42 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes.

A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).