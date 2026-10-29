El hombre tiroteado en un hospital de Tarragona estuvo custodiado por Mossos hasta salir de la UCI

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre que ha muerto tiroteado la madrugada de este jueves en una habitación del hospital Joan XXIII de Tarragona estuvo custodiado por los Mossos d'Esquadra hasta que abandonó la UCI a principios de semana, cuando subió a planta y donde cerca de las 03.00 horas ha muerto por al menos tres disparos, según ha podido confirmar Europa Press de fuentes conocedoras.

La víctima estaba ingresada tras resultar herida en un tiroteo en Salou (Tarragona) hace unas dos semanas, y según han confirmado dichas fuentes, tenía miedo de subir a planta.

El presunto asesino, que iba con la cara tapada, ha entrado al hospital, ha subido a la quinta planta y, tras ejecutar a la víctima, ha huido.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha asumido el caso y trabaja para encontrar al pistolero.

El caso está bajo el secreto de las actuaciones.