El Hospital de Bellvitge (Barcelona) realiza una quimioterapia intratorácica para extensión pleural

Archivo - Foto de grupo de los profesionales que han participado en la intervención - HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona) ha realizado su primer procedimiento de quimioterapia intratorácica hipertérmica (HITHOC, por sus siglas en inglés) para tratar la extensión pleural de un tumor peritoneal.

Se trata de una cirugía de "muy alta complejidad" que llevan a cabo pocos hospitales de España y que representa una nueva opción terapéutica para pacientes seleccionados con extensión pleural de tumores peritoneales, informa el centro este jueves en un comunicado.

La paciente intervenida sufría un pseudomixoma peritoneal --enfermedad que causa tumores mucosos en la cavidad abdominal-- que, en su caso, se había extendido también a la pleura, la membrana que rodea los pulmones, algo "poco frecuente que genera complicaciones respiratorias añadidas y agrava aún más el estado de los pacientes".

El tratamiento HITHOC que se aplicó es un procedimiento "innovador" que combina la cirugía citorreductora torácica con la quimioterapia hipertérmica localizada: la quimioterapia baña la cavidad torácica a alta temperatura, aplicando el fármaco directamente sobre la pleura, lo que mejora la capacidad de destrucción de las células tumorales y reduce efectos secundarios.

El caso se llevó a cabo "con éxito" con la colaboración de varios servicios del hospital: el Servicio de Cirugía Torácica, el de Cirugía General y Digestiva, el de Anestesiología y Reanimación y el de Enfermería y Servicio de Farmacia, con el apoyo de la Unidad de Carcinomatosis Peritoneal del Moisès Broggi.

Esta unidad del Moisès Broggi ha "consolidado" su alianza con los equipos quirúrgicos de Bellvitge con la creación conjunta de la primera unidad territorial especializada de cirugía oncológica peritoneal de Catalunya.