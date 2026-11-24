Foto de familia de la celebración del primer año del Hospital - VITHAS BARCELONA

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona ha celebrado este martes su primer año en Esplugues de Llobregat (Barcelona) con el alcalde, Eduard Sanz, y unos 100 representantes de instituciones públicas, colegios profesionales, universidades, entidades empresariales, aseguradoras y profesionales sanitarios.

La jornada 'Un año creciendo juntos' ha celebrado también su consolidación como centro de alta complejidad "de referencia en la provincia de Barcelona" y la incorporación de nuevos equipos médicos líderes en sus especialidades, informa el grupo hospitalario en un comunicado.

En este primer año, ha desplegado su actividad en unas instalaciones de 39.000 metros cuadrados, con 160 habitaciones individuales --7 de ellas suites--, 60 consultas, Urgencias 24 horas para adultos y niños, y 13 quirófanos con tecnología robótica.

"ATRAER TALENTO"

El alcalde Eduard Sanz ha destacado que el aniversario refuerza la apuesta por convertir la ciudad en un gran Distrito de Innovación en Salud y Bienestar: "Queremos conectar hospitales, centros de investigación, universidades y empresas para atraer talento, generar actividad económica y crear empleo de calidad".

El presidente de Vithas, Jorge Gallardo, ha reafirmado el doble compromiso de la compañía con la calidad asistencial y de servicio, además de defender el uso de innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial como herramienta al servicio de las personas: "Bienvenida la IA, pero siempre que nos haga más humanos".

NUEVOS CENTROS EN CATALUNYA

El consejero delegado de Vithas, Pedro Rico, ha dicho que prevén construir nuevos centros en Catalunya y ha subrayado el papel clave del hospital barcelonés en una red asistencial que integra también el Hospital Vithas Lleida y los centros médicos Garraf, Lleida y Tàrrega.

Rico ha añadido que el nivel de satisfacción y calidad percibida por los pacientes de este hospital alcanza los 73 puntos sobre cien, ocho puntos por encima de la media del sector hospitalario español según el indicador de referencia Net Promoter Score (NPS), ha dicho.

CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD

La directora gerente del Hospital Vithas Barcelona, Anna Guiró, ha resaltado la especialización en cirugías de alta complejidad, la incorporación de tecnología innovadora y los primeros nacimientos en su área de maternidad y neonatos, abierta recientemente.

La jornada ha concluido con el debate 'El reto de la IA para la humanización en el ámbito sanitario': la profesora de Filosofía de la UB Begoña Román y el director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas, David Baulenas, han defendido el uso ético de la IA generativa bajo supervisión humana en las decisiones clínicas.