El Hospital Vithas Barcelona pone en marcha una unidad de cirugía cardíaca - VITHAS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona ha puesto en marcha su Unidad de Cirugía Cardíaca con la realización de su primera intervención, la sustitución de una válvula aórtica mediante el implante de una prótesis biológica a un paciente con estenosis aórtica severa y que inició su proceso asistencial en el Hospital Vithas Lleida.

La intervención fue liderada por el responsable de la Unidad de Cirugía Cardiaca del Hospital Vithas Barcelona, Luis Delgado, al frente de un equipo integrado por especialistas en cirugía cardíaca, anestesiología, perfusión, enfermería, cuidados intensivos, rehabilitación y el resto de profesionales implicados en el proceso asistencial, informa el hospital este martes en un comunicado.

La cirugía se realizó mediante miniesternotomía, una técnica mínimamente invasiva con apoyo de circulación extracorpórea, permitiendo una evolución clínica favorable y una alta hospitalaria precoz.

Antes de iniciar la actividad de la nueva unidad, integrada en el Institut Cardiovascular Vithas, el hospital hizo una simulación clínica integral reglada mediante la metodología Simulation-Based Clinical Systems Testing (SbCST), un modelo internacional para poner a prueba procesos asistenciales, infraestructuras y sistemas antes de la apertura de nuevas unidades o después de cambios organizativos de alta complejidad.

La simulación reprodujo el recorrido completo del proceso asistencial, desde el ingreso hasta el alta, con la participación de 40 profesionales de nuevos servicios hospitalarios y permitió validar los diferentes protocolos y circuitos asistenciales.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD

La directora gerente del Hospital Vithas Barcelona, Anna Guiró, ha destacado que la relevancia de este logro "va más allá del éxito de una primera cirugía", al poner en marcha una Unidad de Cirugía Cardíaca con las máximas garantías de seguridad y calidad, y refleja el nivel de exigencia con la que el grupo entiende la asistencia sanitaria.

El responsable de la Unidad de Cirugía Cardíaca, Luis Delgado, ha asegurado que "es probablemente la disciplina que requiere más coordinación dentro de un hospital", y ha afirmado que haber validado previamente todo el recorrido asistencial mediante simulación permitió hacer frente a este primer caso con conocimiento de cada circuito y procedimiento.