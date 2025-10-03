El Hospital Vithas Barcelona reúne a 120 directivos de constructoras y equipamiento sanitario

El encuentro de este viernes en el nuevo Hospital Vithas Barcelona. - VITHAS

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Hospital Vithas Barcelona ha reunido este viernes en Esplugues de Llobregat a 120 directivos y representantes de empresas constructoras, de servicios, tecnología y equipamiento sanitario, en reconocimiento al "compromiso" de las compañías colaboradoras del proyecto.

Han asistido unas 60 empresas, entre colaboradoras en la construcción y el funcionamiento del hospital (que prevé abrir la segunda quincena de octubre), y los asistentes han participado en una visita guiada, informa en un comunicado.

El director general de Vithas, Pedro Rico, ha agradecido la labor de los 3.500 profesionales "de los más diversos campos y categorías que han aportado su esfuerzo y talento" en el diseño, construcción, dotación de servicios y equipamiento de hospital, el 22 de la compañía en España.

La directora del hospital, Anna Guiró, ha subrayado la relevancia de este centro en la oferta sanitaria de la zona y la voluntad de posicionarlo como referente de la sanidad catalana y como hospital innovador e inteligente, tras dotarlo "con lo mejor que el mercado puede ofrecer".

QUINTO EQUIPAMIENTO EN CATALUNYA

El director corporativo de Recursos e Infraestructura de Vithas, José María Ramón de Fata, que ha liderado el proceso operativo de diseño, construcción y equipamiento, ha destacado el papel de las empresas colaboradoras en el proyecto, que ha descrito como diferencial.

Es el quinto equipamiento de Vithas en Catalunya y cuenta con más de 39.000 m2, 160 habitaciones individuales, 60 consultas de especialidades, servicios de urgencias 24 horas y un bloque quirúrgico con 14 quirófanos, entre otros, y habrá 1.800 profesionales sanitarios y no sanitarios cuando el centro alcance su pleno rendimiento.