Los hospitales del Mar y Clínic y CZFB colaboran para impulsar la impresión 3D en ámbito sanitario

La consellera de Salud, Olga Pané; el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro; la directora general, Blanca Sorigué; el director gerente del Hospital del Mar, Jaume Raventós, y el director general del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínic, el Hospital del Mar y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), con el apoyo del Govern de la Generalitat, han firmado un convenio de colaboración para crear un centro de impresión 3D en el ámbito sanitario, usando los elementos creados con esta tecnología para procesos quirúrgicos, simulaciones e investigación y, a la vez, compartir el talento entre instituciones y aprovechar economías de escala.

Lo han explicado en rueda de prensa este viernes la consellera de Salud, Olga Pané; el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro; la directora general, Blanca Sorigué; el director gerente del Hospital del Mar, Jaume Raventós, y el director general del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, en las instalaciones del Consorci, donde se ubica el centro.

Raventós ha asegurado que la innovación es un motor de cambio y una palanca para transformar la forma de trabajar en el ámbito sanitario y ha valorado la colaboración entre las instituciones: "Esta innovación hacerla solo no tiene mucho sentido. Es importante crear un ecosistema que crea en el valor de la innovación, y nosotros lo hemos encontrado".

Campistol ha situado la innovación como motor de mejora a nivel quirúrgico, de fármacos y tratamientos y de sostenibilidad en el mundo sanitario y ha asegurado que la colaboración entre instituciones para introducir el 3D en este ámbito es especialmente importante para no tener un sector sectorizado.

Asimismo, ha recordado que es un proyecto abierto a todo el sistema sanitario, ya que "es una estructura magnífica y se debe rentabilizar".

Por su lado, Pané ha celebrado que el sistema sanitario actual tiene unos modelos que permitieron en 2025 hacer 156 millones de contactos asistenciales en Catalunya "sin arruinar a nadie" y ha asegurado que la colaboración entre el CZFB y los hospitales permite desarrollar un tipo de innovación en el ámbito científico y organizativo que ayuda a hacer más eficiente este sistema.

"¿Cómo podemos hacer que este sistema, en el cual la gente no se arruina y que nos cohesiona a todos, persista? Innovando, no tenemos otra opción", ha añadido la consellera, que ha afirmado que el mundo sanitario es, también, un gran dinamizador económico.

ESCALABILIDAD DEL PROYECTO

El director de Innovación del Hospital del Mar, Antoni Gilabert, ha explicado que este acuerdo servirá para impulsar lo que ya están haciendo a nivel de innovación, pero con más potencia y, sobre todo, aprovechando la colaboración entre las instituciones, en cuanto a equipamientos, inversiones y talento.

Además, ha dicho que el objetivo del convenio es convertir este punto en un hub para dar respuesta y servicio también a otros centros sanitarios: "Hay muchos servicios clínicos integrados; hablamos de docencia, investigación y simulación".

En este sentido, el director de Innovación del Clínic, Jorge Fernández, ha dicho que "la idea no es hacer un chiringuito entre los dos hospitales, sino crear un proyecto de país", ya que esperan que más hospitales, agentes de la industria y startups se sumen al proyecto.

Fernández ha señalado que actualmente están en la fase 2 del proyecto, la firma del convenio, y que esperan tener la certificación europea para usar las impresiones en marzo del 2027: "Es un proyecto sostenible, de escalabilidad y con visión de país".

Así, ha explicado que esta es una iniciativa "pionera y única en Europa" que tiene el objetivo de ser un nodo catalizador del 3D en Catalunya, porque según él no tiene sentido que, donde la tecnología es cara y la utilización es baja, y donde el conocimiento es multiplicador y no hay competición, no colaboren.

También ha dicho que esta colaboración comportará un ahorro para el sistema y ha explicado que el CZFB aporta el espacio y las máquinas, mientras que los hospitales aportan el talento y los casos de pacientes: "La atención está en cada hospital, la fábrica está aquí".

CZFB

Navarro ha asegurado que, con esta colaboración, intentan ligar la tecnología más avanzada con el campo de la salud y ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones públicas "para hacer una cosa real y útil" que repercutirá de forma muy positiva en diferentes campos y que, a la vez, es una oportunidad para el desarrollo económico.

Sorigué ha afirmado que el mundo de la salud es un sector estratégico y que uno de los grandes valores de este proyecto es poner la tecnología al servicio de retos muy concretos como la planificación quirúrgica, soluciones personalizadas y prototipos: "Soluciones diferentes con un denominador común: utilizar la innovación para generar un impacto tangible".