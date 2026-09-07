El IBE de Barcelona crea un método para visualizar cómo se adquiere el lenguaje en la infancia

La figura muestra una trayectoria común de adquisición del lenguaje, desde estructuras simples e inmaduras (pico izquierdo) hasta redes más complejas y conectadas (pico derecho), con una transición abrupta alrededor de los 2 años y 2 meses. - LUIS F. SEOANE - IBE

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Institut de Biologia Evolutiva (IBE) de Barcelona y el Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha desarrollado un método cuantitativo que permite visualizar y estudiar cómo se adquiere el lenguaje y cómo se desarrolla la sintaxis en la infancia.

El trabajo, publicado en 'Physical Research Review', ha identificado una "transición abrupta" alrededor de los dos años, y ha analizado cómo niños con desarrollos típicos y atípicos se sitúan en esta trayectoria, informa el IBE en un comunicado de este lunes.

MÉTODO

El trabajo analiza 142 sesiones de habla infantil en neerlandés procedentes de la base de datos 'Childes': 82 de niños con desarrollo típico y 60 de niños con desarrollo atípico, incluyendo síndrome de Down, discapacidad auditiva y trastorno específico del lenguaje.

El equipo estudió la sintaxis de cada frase mediante árboles de dependencias, que muestran cómo se conectan las palabras entre si; después se fusionaron los árboles de cada sesión en una 'red sintáctica', una representación matemática en la que cada palabras funciona como un nodo y cada relación sintáctica, como un enlace.

UNA "TRAYECTORIA ORDENADA DE MADURACIÓN"

Los investigadores construyeron un espacio matemático en el que cada punto representa la estructura sintáctica producida por un niños en una sesión, y detectaron que las redes no aparecían dispersas al azar, sino que seguían una "trayectoria ordenada de maduración".

El análisis revela que la organización sintáctica se vuelve más compleja con el tiempo y experimenta una "transición brusca" cerca de los 2 años y 2 meses, un periodo en el que las redes pasan de estructuras más sencillas a configuraciones densas y conectadas.

En términos lingüísticos, las palabras comienzan a participar en más y más diversas relaciones sintácticas.

TÍPICOS Y ATÍPICOS

Los resultados muestran que las trayectorias de niños con desarrollo atípico tienden a alinearse con el mismo recorrido observado en el desarrollo típico, pese que a menudo no llegan a las fases finales del proceso.

El estudio podría contribuir en el futuro al desarrollo de nuevas herramientas para caracterizar trayectorias lingüísticas en contextos clínicos, si bien el equipo advierte de que habrá que ampliar el análisis "a más idiomas, contextos sociales y poblaciones pediátricas".