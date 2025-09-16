El ICAB acogerá el 9 y 10 de octubre el II Encuentro de Abogacía de Empresa

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) acogerá los próximos 9 y 10 de octubre el II Encuentro de Abogacía de Empresa, con el lema 'El valor estratégico de la abogacía de empresa', impulsado por la Comisión de Abogados de Empresa del ICAB y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

En esta edición, el encuentro se centrará en los retos y oportunidades de la abogacía 'in-house' ante el nuevo entorno regulatorio, informa el ICAB en un comunicado.

Este entorno, añaden, está marcado por la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Información Empresarial, los retos y oportunidades que plantea la Inteligencia Artificial, el secreto profesional, la protección del abogado/a de empresa, la innovación en los servicios jurídicos de la empresa y la batalla por el talento de los profesionales 'in-house'.

Cerca de una decena de expertos participarán como ponentes en las sesiones, entre ellos el profesor de Derecho Empresarial y Cátedra 'Eversource Energy' de Ética Empresarial en la Universidad de Connecticut, Robert C. Bird, autor de la obra 'El conocimiento jurídico en las organizaciones: una fuente de ventaja estratégica y competitiva'.

También participarán el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo.