El ICAB entrega el Premio Extraordinario Futuros Abogados de Barcelona a estudiantes de Derecho

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acogido este jueves la ceremonia de entrega del 'Premio Extraordinario Futuros Abogados y Abogadas de Barcelona' promovido por el ICAB, el Grupo de la Abogacía Joven de Barcelona (GAJ Barcelona) y Alter Mutua de los Abogados y Abogadas, que reconoce el esfuerzo, la vocación y la excelencia de los estudiantes de Derecho, informa el ICAB en un comunicado.

El premio a Mejor Trabajo Final de Máster en Derecho Administrativo ha sido para Carlos Ortega Pereira (Esade); el premiado por el Mejor Trabajo Final de Máster en Derecho Civil-Mercantil ha sido Pol Ferré Asensio (Esade), y el del Mejor Trabajo Final de Máster en Derecho Laboral ha sido para Blanca Paim Serrano (UAB).

La premiada por el Mejor Trabajo Final de Máster en Derecho Penal ha sido Violeta Martín Martínez (UPF-Barcelona School of Management); mientras que el premio a Mejor Carrera Académica ha sido para Pedro Fuentes Roca (UPF - Barcelona School of Management) y el de Mejor Calificación de Acceso a la Profesión de Abogado ha sido para Judith Gil Jiménez, de la misma universidad.

El abogado y diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, Alexander Salvador, que fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, subrayó la relevancia de estos premios, que "no sólo reconocen el talento y el esfuerzo, sino también la calidad académica de los futuros abogados".

Además, recordó que en esta sexta edición se ha alcanzado un nivel más alto, ya que han participado todas las universidades públicas y privadas de Barcelona, "lo que consolida el certamen como un punto de encuentro para el talento joven del ámbito jurídico de la ciudad".