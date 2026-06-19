El Observatorio de Derechos de las Personas del Icab lamenta una invitación de la UE a talibanes

El Observatorio de los Derechos de las Personas del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha expresado su "profunda preocupación" por la decisión de la Unión Europea de invitar a representantes talibanes a Bruselas, informa el ICAB en un comunicado este viernes.

Considera que esta iniciativa puede suponer un paso hacia la "normalización de un régimen responsable de graves vulneraciones de los derechos humanos", especialmente contra las mujeres y niñas afganas.

Además, recuerda que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) calificó a los talibanes como responsables del crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género, y señaló que la situación en Afganistán presenta elementos similares a un sistema de apartheid, caracterizado por la segregación, exclusión y dominación institucionalizada de las mujeres.

Según la resolución del TPP, los talibanes impulsan una política "sistemática" que excluye a las mujeres de la vida pública, impidiéndoles el acceso a la educación, restringiendo su posibilidad de trabajar y limitando su libertad de movimiento.

Además, les han impuesto estrictas normas de conducta y vestimenta, unas prácticas que acompañan de acoso, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otras formas de represión grave.

El Observatorio considera que cualquier interlocución con los talibanes supone erosionar la credibilidad de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y enviar un mensaje contrario a las víctimas, por lo que insta a la UE a retirar la invitación y a mantener una posición "coherente", priorizando el diálogo con la sociedad civil afgana y con las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.