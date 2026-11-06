El ICAB impulsa la 'Semana de la Sostenibilidad' para promover la acción social y el buen gobierno

Archivo - Fachada de la sede de ICAB, a 28 de septiembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha impulsado la 'Semana de la Sostenibilidad', que se enmarca en el 'Plan Sostenibilidad 2025-29' de la corporación, que tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre buen gobierno, medioambiente y acción social, ha informado el ICAB en un comunicado este viernes.

La 'Semana de la Sostenibilidad' tendrá lugar del 9 al 13 de noviembre bajo el lema 'Hagamos girar el mundo de la abogacía hacia el desarrollo sostenible', que se iniciará con una conferencia inaugural en la sede del ICAB que abordará el compromiso social y la ciudadanía.

La sesión la presentarán la decana del ICAB y presidenta de la Fundación Sant Raimon de Penyafort, Cristina Vallejo; la diputada de la Junta de Gobierno responsables del Área de Acción Social del ICAB y secretaria de la Fundación Sant Raimon de Penyafort, Marta Domènech, y la diputada de la Junta de Gobierno y responsable del Plan de Sostenibilidad 2025-29 del ICAB, Natalia Martí Picó.

El martes 10 de noviembre se tratará el eje de buen gobierno y transparencia, con una mesa presentada por Vallejo, la diputada de la Junta de Gobierno y responsable del Plan de Sostenibilidad 2025-29, Cristina Crespo, y que contará con la participación como ponente de la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, Concepción Campos.

El 12 de noviembre se celebrará la mesa 'Construyendo un futuro sostenible: Experiencias transformadoras', presentada por Martí y moderada por la diputada de la Junta de Gobierno y corresponsable del Plan de Sostenibilidad 2025-29, Natalia Centella, y en la que participarán varios expertos.