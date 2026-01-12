El ICAB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona renuevan su colaboración

El jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, y la decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo - ICAB

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y la Oficina de Enlace del Parlamento Europeo en Barcelona han firmado este lunes un nuevo acuerdo de colaboración para la X legislatura europea (2024-2029), con el objetivo de dar continuidad a la relación institucional iniciada en 2022, ha informado el ICAB en un comunicado.

El acuerdo ha sido firmado por la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y por el jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, que han reafirmado el compromiso compartido de promover entre la abogacía el conocimiento del Derecho de la Unión Europea, el funcionamiento del Parlamento Europeo y el papel de la institución en la defensa de la democracia y el Estado de derecho.

El nuevo marco de colaboración establece un sistema de intercambio periódico de información sobre las actividades de ambas instituciones y prevé la coorganización de actos, conferencias, presentaciones y debates sobre cuestiones de interés común.

También podrán organizarse sesiones especializadas con representantes del Parlamento Europeo, incluyendo miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Servicio Jurídico, dirigidas a colegiados del ICAB, y contempla la organización de sesiones informativas 'ad hoc' sobre las oportunidades que ofrece el Parlamento Europeo, como prácticas en la institución.

Vallejo ha subrayado que es una prioridad del ICAB impulsar la internacionalización de la abogacía, mientras que Barrera ha señalado que "el Derecho de la Unión Europea tiene un impacto directo y creciente en el ordenamiento jurídico y en la práctica profesional, y el Parlamento Europeo desempeña un papel central como colegislador y garante del equilibrio institucional".