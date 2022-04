Iceta asegura que el COE no contempla unos JJ.OO. sin Aragón y pide negociar un acuerdo

Asegura que la ONU no ha logrado una solución a la "descolonización mal hecha del Sáhara"

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes que el Comité Olímpico Español (COE) no contempla unos JJ.OO. de Invierno sin Aragón y ha pedido negociar "hasta el último momento para hacer posible" el acuerdo con la Generalitat.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha reivindicado una candidatura unitaria para los JJ.OO y, sobre si podría salir adelante sin Aragón, ha dicho que "depende fundamentalmente del COE, que es quien dirige esta negociación".

Preguntado por si debería renegociarse el acuerdo, después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, lo rechazara, ha reivindicado dialogar, ser flexibles y "no politizar" la candidatura.

Iceta ha dicho que le consta que Aragón estuvo de acuerdo en algunos momentos --en sus palabras-- durante la negociación en la comisión técnica, y sobre la postura posterior del Gobierno de Aragón ha añadido: "No pienso juzgar ni me corresponde".

El ministro ha destacado que se mantiene el acto en Madrid que debía servir para firmar el acuerdo, puesto que "el COE quiere que las administraciones se manifiesten", y que el presidente del organismo, Alejandro Blanco, es optimista y trabajará hasta el último momento para cerrar un acuerdo.

SÁHARA OCCIDENTAL

Según Iceta, la decisión del Gobierno de apoyar el plan de Marruecos sobre el Sáhara Occidental se justifica por la necesidad de mejorar la relación con Marruecos, que "es estratégica" por las relaciones de vecindad, de fronteras e inmigración.

"Desde hace 46 años, hay una descolonización mal hecha del Sáhara. Y España, que abandonó el territorio a su suerte, tiene responsabilidades, pero desde entonces Naciones Unidas está intentando una solución que desgraciadamente no ha encontrado", ha lamentado.

MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN

Iceta ha sostenido que el Gobierno ha aprobado la rebaja en el precio de los carburantes aplicable desde este viernes para controlar la inflación y no ha descartado prorrogarla: "Hará falta estudiarlo. Esperamos que no, porque implica un gasto muy importante y no se puede mantener indefinidamente".

A su juicio, existe "un ambiente más bien proclive" en el Congreso de los Diputados a convalidar el decreto ley sobre las medidas aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a la escalada de los precios.