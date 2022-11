El ICF contraavala los 10,5 millones de avales de CaixaBank, Abanca y Sabadell en el D-Hub

Avalis ha aportado otros cuatro millones

El Institut Català de Finances (ICF) ha contravalado los 10,5 millones de euros que suman los avales de CaixaBank, Abanca y Banco Sabadell para que el proyecto D-Hub pueda recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press este martes.

En concreto, CaixaBank ha avalado cinco millones de euros del proyecto; Abanca, cuatro millones y Banco Sabadell, 1,5 millones, del total de los más de 48 millones presentados este martes.

El resto de avales han ido a cargo de Andbank, con 32 millones; Avalis, participada por el ICF, con cuatro millones, y de aseguradora privadas.

El proyecto recibirá 65 millones de euros del Perte VEC después de que las empresas que forman parte del D-Hub hayan logrado avales por valor de 48 millones de euros, según ha explicado QEV Technologies este martes.

La empresa ha explicado que los fondos recibidos se destinarán "a los grandes proyectos estratégicos del Consorcio", mientras que las líneas secundarias o no urgentes del proyecto serán respaldadas con inversión privada, y se buscará apoyo adicional procedente de fuentes de subvención alternativas como el Programa Moves II, destinado a la movilidad eficiente y sostenible, o el Perte VEC 2.

PREVISIONES INICIALES

En un primer momento, el proyecto del D-Hub debía recibir 107 millones de euros del Perte VEC, lo que lo convertía en el tercer proyecto que más fondos recibía.

Los fondos estaban condicionados a lograr avales por el 90% del importe, de los que Andbank aportaba 32 millones y el Institut Català de Finances (ICF), otros 40 millones.

Sin embargo, el Ministerio de Industria no aceptó el aval del ICF al considerar que una entidad pública no podía avalar fondos públicos y que no cuenta con ficha bancaria, por lo que se tuvo que negociar con otras entidades bancarias en los últimos días para lograr los avales.