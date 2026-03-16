Idealista señala una "espantada" de la oferta de alquiler por las zonas tensionadas en Catalunya

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portal inmobiliario Idealista ha señalado que, tras dos años de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 140 municipios catalanes, ha habido una "espantada" de la oferta de alquiler, en un comunicado este lunes.

La plataforma ha explicado que ha habido una "enorme pérdida" de la oferta de arrendamiento de larga duración que se ha trasladado, en su mayoría, al alquiler temporal, y ha subrayado que la demanda no ha cesado de crecer en las principales ciudades de Catalunya.

Ha añadido que el 'stock' se ha filtrado también hacia el mercado de arrendamiento por habitaciones o al mercado de compraventa.

Ha lamentado que la intervención de las administraciones "no está resolviendo el enorme problema generado, y por el que muchas familias no pueden encontrar una alternativa asequible para vivir".

Sobre los alquileres, la plataforma ha explicado que los precios han ido aumentando, aunque se aprecia una cierta ralentización en los últimos meses, con incrementos anuales por debajo de la media española y caídas mensuales.