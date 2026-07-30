Identifican una esponja mediterránea como "aliada" para recuperar vida marina en puertos degradados - CEAB-CSIC

GIRONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) ha identificado una especie de esponja mediterránea como "aliada" para estrategias de renaturalización de ambientes portuarios degradados.

La investigación, publicada en 'Frontiers in Marine Science', ha identificado a 'Chondrosia reniformis' como una esponja capaz de resistir y prosperar en condiciones adversas y de actuar como "ingeniera del ecosistema", favoreciendo la recuperación de la vida marina.

El estudio, en colaboración con la empresa Ocean Ecostructures, evaluó durante 455 días la capacidad de cinco especies diferentes de esponjas mediterráneas para sobrevivir, tras ser trasladadas desde su hábitat natural en un puerto deportivo.

De las cinco especies estudiadas, únicamente la 'Chondrosia reniformis' mostró "una capacidad extraordinaria" para adaptarse al ambiente portuario: el 91,7% de los ejemplares sobrevivió todo el experimento, mientras que las otras cuatro especies no resistieron el proceso.

Los investigadores observaron que, además de supervivencia, esta especie posee una notable plasticidad biológica y algunos ejemplares desarrollaron una estrategia reproductiva valiosa para proyectos de restauración.

El investigador del CEAB-CSIC Manuel Maldonado ha subrayado la capacidad de la especie de desplazarse, lo que "le da una ventaja ecológica poco común", pudiendo modificar su posición si las condiciones locales empeoran.

Para realizar el seguimiento de las esponjas, el equipo desarrolló una metodología basada en fotografía submarina, inteligencia artificial y modelos matemáticos.