Identifican más de 140 potenciales biomarcadores que señalan la transición a la menopausia

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio preclínico del centro tecnológico Eurecat, en colaboración con la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha identificado más de 140 potenciales biomarcadores que señalan la transición a la menopausia.

Publicado en la revista 'Clinical Science', los resultados "pueden abrir el camino" al diseño de intervenciones dirigidas a mejorar la salud de las mujeres en la etapa perimenopáusica y postmenopáusica, informa Eurecat en un comunicado de este jueves.

La perimenopausia es la transición que marca el inicio de ciclos menstruales irregulares y la senescencia reproductiva femenina, y puede ir acompañada de síntomas vasomotores como sofocos, migrañas e insomnio y alteraciones en la salud como el riesgo de osteoporosis, obesidad y alteraciones metabólicas, que se pueden acentuar en la postmenopausia.

Los investigadores han identificado en sangre más de 140 metabolitos que cambian cuando se pasa de un ciclo regular a uno irregular y que anticipan cambios en los niveles sanguíneos de progesterona, hormona luteinizante (LH), estradiol y colesterol.

RESULTADOS

Este hallazgo "haría posible poderlos utilizar como potenciales biomarcadores multivariantes de las alteraciones que se pueden dar durante la menopausia antes de que haya los primeros síntomas", detalla el primer autor, Julio Baudín.

El análisis de estos compuestos del metabolismo ha sido posible por la aplicación de la lipidómica, una ciencia ómica que permite el estudio a gran escala de las vías y redes de lípidos celulares en sistemas biológicos.

Según el responsable de metabolómica del Centro de Ciencias Ómicas, una unidad mixta de Eurecat y la URV, Antoni del Pino, esto ha posibilitado "una comprensión completa de las varias especies de lípidos y sus funciones en la salud y las enfermedades".