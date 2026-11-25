El 'Diccionari de la llengua catalana' en línea incorpora nuevas palabras - EDU BAYER/IEC

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secció Filològica del Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha incorporado 175 artículos nuevos y ha modificado o ampliado otros 254 al 'Diccionari de la llengua catalana' (DIEC), y entre las novedades figuran palabras como 'vespreig', 'cana', 'pòdcast', 'aporofòbia', 'xauarma' y 'ciberassetjament'.

Entre las 175 palabras que se han incorporado figuran también 'tiet' y 'tieta' (como variante oriental de 'oncle' y 'tia'), 'cibernauta', 'rondo', rocòdrom' y 'isquiotibial', informa el IEC este miércoles en un comunicado.

En el ámbito gastronómico se incorporan novedades como 'bagel', 'brètzel', 'frànkfurt', 'babaganuix', 'mutàbal', 'xauarma' y 'estèvia' y bebidas como 'caipirinya' y 'mojito'.

El DIEC en línea ha sumado también variantes territoriales de palabras como 'capfico', 'harabauxa', 'trumfo', 'patana', 'cosconelles', 'cucavela' y 'mabra'.

Además, ha incorporado 254 modificaciones, que incluyen adiciones y enmiendas que pueden afectar a cualquier información de la entrada en el diccionario.

MODIFICACIONES

De esta forma, se ha modificado la definición de 'baix', para añadir la referencia al instrumento musical, y a la de 'comissari' y 'comissària' la de persona encargada de dirigir la realización de un acontecimiento cultural.

El DIEC recoge desde el uso de 4 verbos como sinónimos coloquiales de copular: 'barrinar', 'boixar', 'folgar' y 'follar', y amplía la entrada de 'nínxol' para hacer referencia al espacio específico dentro de un sistema económico, cultural o social más amplio.