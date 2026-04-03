Ignacio Garriga augura que Aliança Catalana "se va a comer por completo" a Junts y no a Vox

Archivo - El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, durante una sesión de control en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que Aliança Catalana "se va a comer por completo" a Junts y a gran parte del electorado independentista, y que no va a calar en el de Vox.

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press al preguntáresele por si cree que la formación de Sílvia Orriols puede ganar espacio entre el electorado de Vox, y ha respondido que entre Vox y AC existe una "coincidencia" en materia de inmigración, pero también grandes diferencias.

"La gran pregunta es qué va a hacer un partido mayoritario entre el 'establishment' social y económico catalán como ha sido Junts, que está en proceso de descomposición al convertirse en el mayor aliado del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apuntado.

Ha asegurado que Vox "está muy tranquilo" y que cada vez tiene más apoyo popular como respuesta a las políticas de las últimas décadas, y que estas medidas son las que hacen que hoy los españoles vean la inmigración masiva como el principal reto, según él.

LEY DE VIVIENDA LA "GRAN RESPONSABLE"

También se ha referido al problema de acceso a la vivienda y ha recetado abordarlo no solo desde el incremento de la oferta, sino también desde la demanda: "No se puede abordar el problema de la vivienda sin hablar de inmigración masiva".

Ha responsabilizado al PSOE de este problema y ve la actual ley de vivienda como "la gran responsable de que hoy haya menos oferta y tanta demanda".

PROTEGER LA PROPIEDAD PRIVADA

El dirigente de Vox apuesta por "proteger la propiedad privada y derogar esas leyes que han limitado la oferta", aboga por desburocratizar el mercado y reducir impuestos como el ITP, el AJD y el IBI.

"No podemos permitir que la vivienda se haya encarecido en torno a un 30% por culpa de los políticos que graban el coste de la vivienda. Queremos proponer una gran rebaja fiscal en todo lo que rodee al proceso de construcción y compra", ha sostenido.

También plantea una "gran reforma fiscal" orientada a rebajar el IRPF con tres tramos: por debajo de 70.000 euros anuales y por encima de esta misma cifra, con porcentajes del 15% y del 25% y con bonificaciones por hijo, así como con los primeros 22.000 euros exentos.

ILLA, "SUPEDITADO" A SÁNCHEZ

Además, Garriga ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien tildado de "estafa política" porque, a su juicio, está impulsando las mismas políticas que los expresidentes Pere Aragonès y Quim Torra.

"Claramente Illa no tiene respaldo, no tiene liderazgo y está supeditado a su jefe, a Pedro Sánchez. Es decir, Salvador Illa no gobierna, Salvador Illa cumple órdenes del Gobierno", ha asegurado.

Ante la falta de acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026, ha asegurado que "lo más razonable" es que Illa convoque elecciones y que sean los catalanes quienes elijan unas nuevas mayorías que dirijan la política catalana en las próximas décadas.

Ha concluido que Illa y ERC han aplazado a junio un eventual acuerdo para los Presupuestos buscando que hayan pasado las elecciones andaluzas.

Según Garriga, ni los socialistas ni los republicanos no quieren hablar ahora de cesiones, en referencia al IRPF, que contribuyan al "batacazo previsible que se va a pegar el PSOE en Andalucía".