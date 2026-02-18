Ignacio Garriga niega que Vox aprobase su presupuesto para 2025 en un chat de WhatsApp: "Es falso"

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en declaraciones. - EUROPA PRESS

MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha negado que su partido aprobase su presupuesto para 2025 en un chat de WhatsApp: "Es falso lo que dicen esos mensajes. No se aprobaron ahí las cuentas".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Montcada i Reixac (Barcelona) al preguntársele por una publicación de 'El Mundo' que afirma que la Ejecutiva de Vox dio el visto bueno a la previsión presupuestaria para 2025 en plena Navidad de 2024 en un chat de WhatsApp y sin un análisis, en algunos casos mediante 'emojis'.

Garriga ha explicado que las cuentas del partido no se aprobaron por WhatsApp, sino que "se aprobaron los presupuestos, que luego tendría un debate, como se produjo presencialmente el día 13 de enero en la sede nacional de Vox, porque las cuentas de Vox las aprueba la asamblea del partido y eso se produce en junio".

Ha sostenido que esto demuestra "nerviosismo de las terminales mediáticas del PP, que ven que los españoles ya no creen en el falso y estafador bipartidismo de prometer y hacer lo contrario", y ha defendido que Vox tiene cada día más apoyo popular.

Garriga también ha avisado de que la filtración de estos mensajes infringe la normativa interna del partido y es muy grave, por lo que los responsables serán "sometidos evidentemente al criterio del Comité de Garantías, con lo que previsiblemente sean infracciones muy graves".