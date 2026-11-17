El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - Alberto Ortega - Europa Press

Asegura que el CNI advirtió en "numerosas ocasiones" de la llegada de migrantes a Canarias GIRONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que si depende de Junts "Sánchez continuará en el Gobierno" después de las elecciones generales, y ha dicho que Junts no se puede presentar como defensora de los catalanes porque son responsables del actual Ejecutivo, dice.

En declaraciones este martes en Lloret de Mar (Girona), ha pedido a Junts que "dejen de estafar a los catalanes", y ha avisado de que votar a Miriam Nogueras significa votar por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y también convertir a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en ministra de Vivienda.

"A la señora Nogueras, ahora que está muy preocupada en repetir eso de que quiere poner a Catalunya en el centro, la quiero señalar como responsable de poner a Catalunya en el centro de la inseguridad, de la degradación y de la falta de prosperidad de los catalanes", ha añadido.

Garriga ha sostenido que los catalanes tienen urgencias como el acceso a la vivienda y la seguridad: "Estas elecciones no van de intentar confrontar catalanes, catalanes y castellanos, sino de defendernos de la invasión migratoria que ha protagonizado e impulsado el Gobierno".

COLAU, RUFIÁN Y MONTERO

En este sentido, también ha señalado a Colau; al candidato de ERC, Gabriel Rufián y a la candidata de Podemos, Irene Montero, como responsables de la situación actual y ha llamado a conformar un gobierno de "emergencia nacional".

Sobre Colau, la ha acusado de decir que si Vox gobierna recortará derechos: "Está haciendo competiciones con Pedro Sánchez a ver quién es más mentiroso", y ha añadido que, si están en peligro las pensiones y los salarios, es por las políticas que han impulsado, por lo que reivindica a Vox como el voto útil.

INMIGRACIÓN EN LLORET

Ha sostenido que Lloret es uno de los municipios donde el Gobierno está dando "alojamiento gratuito en hoteles y con pensión completa" a inmigrantes que llegan de manera irregular.

"En uno de los municipios en los que la renta per cápita es más baja de toda Catalunya, los vecinos de Lloret de Mar tienen que ver cómo el Partido Socialista a ellos les ofrece miseria y a los que llegan en situación ilegal les ofrecen pensión completa y alojamiento gratuito", y ha defendido repatriar a estos inmigrantes.

Sobre la llegada de migrantes a Canarias ha dicho que el "CNI en numerosas ocasiones advirtió al Gobierno", y ha acusado al Ejecutivo de no hacer caso de los informes y no proteger la ruta atlántica.

HUELGA FERROVIARIA

Acerca de la huelga de maquinistas de este martes ha mostrado su apoyo a los trabajadores y los usuarios que suben a un tren "con miedo" porque, critica, el Gobierno no ha destinado el dinero necesario para reforzar la seguridad en la red.

"Cuatro maquinistas han muerto por accidentes ferroviarios en España, un dato insólito a la vez que trágico y cuya responsabilidad es única y exclusiva de Pedro Sánchez y del Partido Socialista", y ha llamado a una movilización extraordinaria el 29N para mejorar la seguridad ferroviaria.