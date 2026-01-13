Ignacio Garriga (Vox) critica la "gran estafa" del PP por la reunión prevista entre Sánchez y Feijóo

Archivo - El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Afirma que el acuerdo de financiación va a repercutir en "más impuestos" BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticado la "gran estafa" del PP por el anuncio de la reunión prevista para el próximo lunes entre el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar el envío de tropas a Ucrania.

"Feijóo ha demostrado que ha renunciado a ser el líder de la oposición desde hace mucho tiempo", ha expresado en declaraciones a los medios este martes desde Sant Adrià del Besòs (Barcelona).

"Frente a esa oposición de frase vacía y de foto rápida en Moncloa está Santiago Abascal y está Vox que, una vez más, queremos decir a los españoles que no estamos condenados a sufrir a un gobierno corrupto", ha insistido.

Así, ha dicho que Vox seguirá haciendo "oposición frontal en las calles, en los tribunales y en los parlamentos" al Gobierno y ha señalado nuevamente al PP por lo que considera una oposición de salón, en sus palabras.

FINANCIACIÓN

En referencia al acuerdo de financiación para Catalunya alcanzado por el Gobierno y ERC dice que Sánchez ha dado este paso porque "ha perdido todos los apoyos parlamentarios y se agarra a lo que puede, en este caso a un delincuente", ha dicho en referencia al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Ha afirmado que este acuerdo lo que hace es "volar por los aires" el principio de solidaridad entre territorios y ha dicho que Vox defiende la solidaridad interterritorial y reducir impuestos y la carga burocrática.

"Lo que en ningún caso merecen los españoles, es ver que al final lo que va a repercutir es en más impuestos para intentar cubrir esta nueva cesión al separatismo", ha sentenciado.