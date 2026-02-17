Ignacio Garriga (Vox) culpa a Junts de abrir "la puerta a la islamización" de Catalunya

Archivo - Archivo - El portavoz de Vox, Ignacio Garriga - Kike Rincón/Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha culpado este martes a Junts de haber "abierto la puerta a la islamización" en Catalunya y de que el velo islámico integral sea, en sus palabras, una realidad en muchos barrios.

"No les importan las cárceles de tela para las mujeres, la pérdida de identidad ni la islamización de nuestras calles, sólo les preocupa que los catalanes se han dado cuenta de su estafa y la sangría de votos que están perdiendo", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Las palabras de Garriga llegan después que Junts haya decidido votar en contra de la proposición de ley en el Congreso de los de Santiago Abascal para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.