Ignacio Garriga (Vox) pide la dimisión de Marlaska tras la imputación de Mercedes González y el DAO

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, haya acordado citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

En declaraciones este jueves en el Parlament, ha sostenido que "si tuviera algo de decencia, el ministro del Interior hoy no hubiera mostrado su apoyo ni a la directora general de la Guardia Civil ni al director adjunto operativo, sino que hubiera presentado su dimisión, se hubiera ido a su casa a esperar la más que previsible situación judicial".

Ha calificado la situación de muy grave, y ha acusado al Gobierno de crear "una cloaca para acosar y perseguir a servidores públicos que estaban investigando la corrupción del Gobierno del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez".

Garriga considera que el ministro Marlaska tendría que haber dimitido hace tiempo, y también le ha acusado de humillar a la Guardia Civil y de haber "permitido que el narcotráfico campe a sus anchas".

Ha trasladado su apoyo a los "magníficos profesionales que durante mucho tiempo han hecho una labor magnífica, y de manera especial a los que han hecho esas labores de investigación ante este Gobierno corrupto y criminal".