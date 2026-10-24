Las II jornadas 'Enfoquem' del diario Ara abordarán quién controlará el futuro este lunes y martes

El conseller Albert Dalmau - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El diario 'Ara' celebrará los próximos lunes y martes las II jornadas 'Enfoquem - El fòrum de les solucions' en el Recinte Sant Pau de Barcelona, bajo el título 'Quién controlará nuestro futuro?' y que versará sobre los "grandes retos que afrontan Europa y el mundo".

El foro reunirá a personalidades del mundo de la política, la geopolítica, la tecnología y la ciencia para reflexionar sobre esos grandes retos, con una "especial incidencia" en la seguridad, la defensa y la tecnología y con una mirada centrada en las posibles soluciones.

La jornada comenzará el lunes a las 18 horas con la bienvenida de la directora del diario, Esther Vera, que después conversará con el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, sobre el papel de Catalunya en la seguridad europea.

Después, la exministra de Defensa de Italia Roberta Pinotti reflexionará sobre "los conflictos y las guerras del futuro".

El primer día también contará con la participación de la vicepresidenta de alianzas estratégicas de Openchip, Therese Jamaa, y del sociólogo francés Sami Naïr, que conversarán sobre "cómo evitar las guerras de mañana".

Además, se celebrarán dos mesas de debate: una sobre los nuevos retos de seguridad europea y otra sobre las tecnologías de uso dual.

MESAS DE DEBATE

El martes, el protagonismo será para la ciencia y la sostenibilidad con una conversación entre la científica Gemma Marfany y la periodista Cristina Sáez sobre "la necesidad de una mirada humanista en la ciencia", y la participación del botánico italiano Stefano Mancuso, que presentará su libro 'El cántico de la Tierra' (Galaxia Gutenberg).

Las jornadas acabarán sobre las 20.30 con la actuación musical de la compositora, cantante y pianista Belén Bandera.