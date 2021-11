El III Foodture Barcelona abordará la emergencia climática y soluciones ambientales con 'food design'

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Foodture Barcelona 'Augmented Gastronomy-Beyond Sustainability' se celebrará el 26 y 27 de noviembre en el Disseny Hub Barcelona y vuelve al formato presencial, informan los organizadores en un comunicado.

El evento de innovación en 'food design', 'food tech' y sostenibilidad se centrará en la emergencia climática y en cómo la innovación disruptiva y la alimentación saludable pueden aportar "soluciones reales para emergencias globales".

El Foodture Barcelona está creado por Barcelona Centre de Disseny y Plat Institute con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, para congregar a profesionales que contribuyen a cambiar el orden alimentario mundial desde sus fogones, laboratorios o estudios de diseño, trabajando en disciplinas diferentes.

Habrá charlas; 'workshops' que recuperan técnicas de alimentación habituales en momentos de crisis; experiencias gastronómicas que mezclan pasado y futuro; premios de innovación sostenible contra el desperdicio alimentario; una zona expositiva con propuestas de talentos emergentes; coctelería experimental; premios; mesas redondas; talleres y zona expositiva.

DOS DÍAS DE ACTIVIDADES

La primera jornada empezará con las ponencias 'Regenerative Brands', con ponentes como Antonis Mavropoulus (presidente de Waste Atlas y exconsultor de Al Gore en sostenibilidad), Michael Chtepa (presidente de Seaqual), Marga Andrés (investigadora de Azti) y Suelen Souza (responsable de sostenibilidad y nutrición de Danone).

Seguirá la mesa 'Women in Food', con las cocineras Carme Ruscalleda, Laura Veraguas y Adnaloy Osio; y otra mesa será 'Food design for the planet', sobre el uso de la creatividad y el diseño en la restauración para ayudar a regenerar el planeta.

El sábado 27 habrá 'workshops', como uno con los diseñadores Luki Huber y Gerrit Jan Veldman (que han colaborado con el cocinero Ferran Adrià) y otro con Iván Merino y Sergi Freixas, de Biscuits Barcelona.

PREMIOS

El viernes por la tarde se entregarán los Premios Foodture de Innovación Sostenible by Alpro, con más de 40 propuestas presentadas que buscan dar solución al desperdicio alimentario.

También se acogerán los premios 'Empowering Women in Agrifood', un programa de EIT Food en colaboración con Naked Innovations, que da apoyo integral a 10 emprendedoras con proyectos de innovación en el sector agroalimentario.