Illa aboga por conocerse mejor entre CC.AA.: "Desactiva prejuicios, tópicos y desencuentros"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inaugura la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', a 15 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La jornada reúne a destacados líderes políticos, empresariales y sociales para anali - David Zorrakino - Europa Press

Abre la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur'

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este lunes por que las comunidades autónomas de España se conozcan mejor entre ellas, y se den a conocer: "Porque el conocimiento mutuo, estoy convencido, desactiva prejuicios, tópicos y desencuentros", y ha señalado que este es un eje permanente de su agenda como presidente.

Lo ha dicho en la inauguración de la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', tras la intervención de bienvenida del director general adjunto y de asuntos corporativos de la Fundació La Caixa, Sergi Loughney, y la apertura del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes.

Illa ha expresado que Catalunya responde con un sí rotundo a las principales preguntas que, a su juicio, deben responder las comunidades: si se creen en el sistema autonómico con un "horizonte federal", y si pretenden ejercer el autogobierno de sus comunidades y sus competencias a fondo y con lealtad, con el objetivo de fortalecer la España plural y diversa, en sus palabras.

Por ello, ha defendido la estabilidad de las instituciones y la colaboración para la prosperidad de un país: "A menudo se banaliza la importancia del sentido de la lealtad y la colaboración institucional. Colaborar es más difícil, pero es a la larga mucho más beneficioso que confrontar".

REFORMAS DEL GOVERN

Illa ha detallado las 6 principales reformas que está abordando el Govern en su primer año como presidente para que Catalunya, ha dicho, esté "centrada en lo que realmente es importante y está en juego", y para hacer, en 5 años, lo que se haría en 10.

Ha destacado la importancia de la reforma y modernización de la administración pública, del sistema sanitario y de la gestión del agua, así como la apuesta por la vivienda, "la cuestión que más afecta en este momento a la cohesión de la sociedad y a la igualdad de la sociedad".

En este sentido, ha celebrado el anuncio del Gobierno de revocar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas de alquileres vacacionales y turísticos, y ha alertado que en este ámbito "no hay soluciones mágicas".

"Se trata de construir vivienda y, sí, se trata también de regular e intervenir en el mercado de vivienda para que prime el derecho de los ciudadanos a poder acceder a una vivienda. Si no, es muy difícil explicarles que estamos generando prosperidad cuando a ellos, o a una parte importante de ellos, no les llega ni tan solo para poderse garantizar el derecho a tener una vivienda", ha valorado.

"EL AEROPUERTO MÁS SOSTENIBLE" DE EUROPA

También ha destacado la apuesta por reformar y ampliar infraestructuras clave en Catalunya, como el plan de mejora de Rodalies, las mejoras en la red de Metro de Barcelona, la modernización del Puerto de Barcelona, así como el Aeropuerto de Barcelona que, ha asegurado, será "el aeropuerto más sostenible de Europa".

"Haremos el aeropuerto más sostenible de Europa. Y no exagero. Catalunya ha demostrado que sabe hacer infraestructuras con respecto al medio ambiente. Es un error contraponer generación de prosperidad y mejora de infraestructuras, con respeto al medio ambiente. Se pueden hacer ambas cosas", ha sostenido.

"11 CONTRA 11"

Se ha referido además a la financiación singular para Catalunya, reiterando que no pretende ningún privilegio, sino que se juegue "11 contra 11 y con el árbitro neutral", para el bien de Catalunya, España y Europa.

"Catalunya quiere una financiación adaptada a las singularidades que tiene Catalunya, que nos permita desarrollar nuestras potencialidades. Para el bien de Catalunya, para el bien de esta España plural y diversa que queremos, y para el bien de una Europa de horizonte federal que se hace imprescindible, y que ayudamos a construir todos y cada uno de nosotros, si queremos tener una voz en el mundo", ha concluido.

SERGI LOUGHNEY

Por su parte, Loughney ha defendido, en un símil deportivo, hacer "una melé unidos y haciendo fuerza" en un contexto en que el ruido mediático y social es constante, en sus palabras.

Según Loughney, el Govern de Illa está haciendo melés y aunando esfuerzos en el año que lleva al frente de la Generalitat "uniendo a las personas, hablando, consensuando, trabajando, ilusionando", y empujando para el crecimiento económico de Catalunya y su cohesión social.

ASÍS MARTÍN DE CABIEDES

En la apertura del acto, Asís Martín de Cabiedes ha repasado los temas que abordará la jornada --desarrollo y competitividad empresarial, innovación y sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías-- poniendo el foco en los sectores estratégicos y en "hablar del futuro", y ha agradecido la presencia de los asistentes y la colaboración de los patrocinadores.

Ha subrayado el carácter líder de la economía catalana, señalando que es robusta y "un referente en España y en Europa, sobre todo en sectores estratégicos", y ha añadido que tiene un enorme futuro.