Illa aboga por regular la IA para que "no menoscabe la capacidad y el criterio de los alumnos"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su intervención en la inauguración de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación en el Palau de Pedralbes de Barcelona - LORENA SOPENA

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado por regular el uso de la inteligencia artificial (IA), especialmente en el ámbito de la educación: "La educación debe velar por que un algoritmo no menoscabe la capacidad ni el criterio de los alumnos. Queremos una IA al servicio de la educación y no una educación al servicio de la IA".

Así se ha expresado este jueves en su intervención en la inauguración de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación en el Palau de Pedralbes de Barcelona, que reúne a ministros y embajadores de varios países iberoamericanos en el principal espacio político de concertación en educación y formación.

Ha subrayado que considera la IA una herramienta valiosa porque está "abriendo un infinito mundo de oportunidades y de capacidades inimaginables hace tan solo unos pocos meses", pero que por este mismo motivo exige una gobernanza.

Se ha referido a la reciente encíclica el Papa León XIV sobre el tema: "Expone que es necesario custodiar al ser humano en medio de la transformación digital", y ha añadido que la inversión en educación es la mejor inversión que puede hacer un país.

"Cambia el mundo. Cambia la forma de relacionarnos. Cambia la configuración de nuestras sociedades. Cambian los retos. Pero existe un deber compartido que no cambia: Formar a ciudadanos libres y preparados, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades", ha expresado.

FP Y EMERGENCIAS

Además de la IA, Illa se ha referido a los otros ejes de la conferencia (la FP y la prevención ante las emergencias) y ha señalado que en el primero de los ámbitos Catalunya apuesta definitivamente por ella: "Es un auténtico motor de creación de riqueza, pero sobre todo generador de oportunidades y un auténtico ascensor social para nuestros jóvenes".

Sobre la resiliencia del sistema ante emergencias, ha señalado que ante el cambio climático los centros educativos son "de las primeras instalaciones en sufrir", por lo que ha abogado por formar a los maestros y a los alumnos en la prevención y reacción ante fenómenos extremos.

También ha situado como reto esencial de la educación la equidad y la inclusión educativa, y ha defendido que en Catalunya se apuesta por la acogida en el sistema para garantizar "las mismas oportunidades de éxito educativo".

FORMA DE FRATERNIDAD

Finalmente, Illa ha defendido la acogida en Barcelona de esta conferencia, en línea con la "decidida apuesta de Catalunya por impulsar la nueva fraternidad iberoamericana".

Ha considerado imprescindible "construir una nueva agenda educativa común entre países" ante las transformaciones geopolíticas, tecnológicas, sociales y medioambientales.