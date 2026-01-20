Illa está "absolutamente encima" del Govern y de la actualidad y opina desde el hospital

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está "absolutamente encima" de los distintos temas del Govern y de la actualidad, y traslada su opinión sobre los mismos, mientras permanece en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde está ingresado desde el sábado por una osteomielitis púbica.

"La comunicación es fluida todos los días sobre las diferentes cuestiones y evidentemente el presidente Illa no solo está plenamente consciente, sino que traslada su opinión", ha explicado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha celebrado la evolución favorable de su estado de salud.

"Ustedes creo que le conocen bien, y efectivamente es una persona que le gusta estar muy encima de las cuestiones del día a día", ha añadido, y ha detallado que ha estado pendiente durante la mañana las afectaciones por las lluvias en Catalunya, especialmente en la provincia de Girona.

Ha dicho que los consellers han echado de menos la presencia del presidente en la reunión semanal del Consell Executiu, pero que el propio presidente pidió que siguiera la actividad del Govern con normalidad y "que se notara lo mínimo posible su ausencia".

ALBERT DALMAU

Sobre el papel del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, sobre quien ha delegado Illa su despacho de presidente, ha dicho que será él el que atienda a los grupos en la sesión de control de la próxima semana en el Parlament y mientras dura la ausencia de Illa, y que es "una decisión de la Mesa" de la Cámara.

Preguntada por si Dalmau asistirá a todos los actos que debía asistir Illa por agenda, ha respondido que Dalmau y el resto de consellers atenderán "con normalidad a los actos propios y a aquellos derivados de la actividad del presidente", pero no está previsto que le sustituya en los viajes internacionales más próximos.

MUESTRAS DE APOYO

Paneque ha agradecido en nombre del Govern los mensajes de apoyo que Illa ha recibido por su hospitalización, que han sido desde el ámbito privado, de adversarios políticos y "diferentes personas del mundo económico y social", aunque no ha concretado cuáles de los representantes de los partidos le han hecho llegar al presidente su apoyo.

"Yo ahora no le puedo decir exactamente las personas concretas, no tengo esta información. Y, en todo caso, será el presidente Illa quien pueda realizar una valoración a futuro. Pero, en estos momentos, sí que trasladamos ese agradecimiento por parte del Govern por las muestras que se han recibido", ha zanjado.