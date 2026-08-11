Illa acciona el pulsador que da inicio a la cuenta atrás para el eclipse

El presidente de Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, accionan el pulsador que da inicio a la cuenta atrás para el eclipse - AJUNTAMENT DE TARRAGONA

TARRAGONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han accionado este martes por la tarde el pulsador que da inicio a una cuenta atrás de 24 horas para el eclipse solar, según ha informado el Ayuntamiento de Tarragona en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Viñuales ha señalado que "durante 61 segundos el día se transformará en noche" y ha puesto en valor que el eclipse será una oportunidad para Tarragona y para vivir una experiencia compartida que une ciencia, cultura, música y convivencia.

Por su parte, Illa ha pedido a la ciudadanía que disfrute del eclipse con "prudencia" y que haga uso de gafas homologadas.