Illa afirma que cumplirá los acuerdos de investidura con ERC "desde posiciones de realismo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la firma del acuerdo de cesión de vivienda social, en el Palau de la Generalitat, a 16 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que está comprometido con los acuerdos de investidura que hizo con ERC, en relación a la recaudación del IRPF, y que los va a cumplir "desde posiciones de realismo".

Así se ha referido este domingo en una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press en la que ha reiterado que "Catalunya necesita presupuestos" y que no contempla otro escenario, pese a que los republicanos hayan frenado la negociación para las cuentas catalanas.

"Ninguno de los acuerdos que yo he firmado, ni niguno de los acuerdos que yo vaya a firmar va a poner en riesgo la solidaridad de los territorios en España", ha expresado en referencia a la recaudación del IRPF.

PROYECTO A 10 AÑOS

Al preguntársele sobre si se ve candidato a la presidencia del Gobierno en el futuro en sustitución del presidente, Pedro Sánchez, ha asegurado que no porque tiene un proyecto para 10 años en Catalunya y quiere dejarla con unos servicios públicos "al máximo nivel europeo".

Ha subrayado la importancia de la necesidad de la estabilidad "tras unos tiempos intensos" y ha incidido en que deben proporcionar soluciones a los ciudadanos y no hacer ruido.

REGULARIZACIÓN

En relación a la reciente aprobación de la regularización de 500.000 inmigrantes, de los cuales 100.000 pueden ser en Catalunya, ha sostenido que los servicios públicos "ya atienden" a estas personas.

"Nosotros no dejamos a nadie desatendido. La regularización, precisamente, lo que hace es permitir que estas personas puedan aportar a la sociedad incorporándose de forma clara y transparente al mercado de trabajo", ha recalcado.