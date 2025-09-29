Illa agradece la labor de servicios de emergencia y alcaldes tras desactivarse la alerta por lluvia

Fin de la alerta Inuncat. - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este lunes la labor de los servicios de emergencias y de los alcaldes tras quedar desactivada esta tarde la alerta Inuncat por las intensas lluvias registradas especialmente en el sur de Tarragona.

"Desactivamos la alerta por el episodio de intensas lluvias en diversas comarcas de Catalunya. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de intensidad de lluvia en dos comarcas. Máxima precaución", ha escrito Illa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Gracias a los servicios de emergencias, alcaldes y alcaldesas por su importante labor", ha escrito el president.

Por su parte, Protecció Civil ha informado en la misma red social que la alerta del plan Inuncat pasa a prealerta y que el teléfono 112 ha recibido 132 llamadas.

Añaden que se mantiene la posibilidad de intensidad de lluvia en el Montsià y Baix Ebre hasta mañana a las 8 horas del martes.