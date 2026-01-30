Illa agradece el trabajo del personal del Vall d'Hebron: "Nuestra sanidad pública es un orgullo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la presentación de la nueva empresa Rodalies de Catalunya SME S.A., en el Palau de la Generalitat, a 12 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha agradecido al personal sanitario del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona su trabajo, donde ha permanecido ingresado desde el 17 de enero hasta recibir el alta este viernes: "Nuestra sanidad pública es un orgullo".

Así lo ha indicado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde ha añadido que ya esta en casa, donde continuará con el tratamiento con supervisión médica.

Illa, que también ha expresado su agradecimiento a todas las personas que le han trasladado su apoyo, ha salido del hospital este viernes donde permanecía ingresado por una osteomielitis púbica.