Illa anuncia que Catalunya acogerá en noviembre una Conferencia de Regiones por la Democracia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General en el pleno del Parlament. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que Catalunya impulsará y acogerá el próximo mes de noviembre una Conferencia de Regiones por la Democracia para reunir gobiernos y territorios del mundo "comprometidos con la democracia, el estado de derecho y los valores europeos".

Lo ha dicho durante su intervención en la primera jornada del Debate de Política General (DPG) en el pleno del Parlament este martes, donde ha defendido la voluntad del Govern de construir una "gran alianza democrática" ante los retos climáticos, demográficos y tecnológicos.

"Queremos construir alianzas convencidos de que los demócratas somos mayoría", y ha abogado por que Catalunya tenga más presencia, más voz y más capaz de influencia también para el marco financiero plurianual de la Unión Europea para el período 2028-34.

Ha señalado ámbitos como la competitividad y la política industrial, las políticas digitales y la inteligencia artificial, la descarbonización, la autonomía estratégica, el acceso a la vivienda y la defensa de pescadores y agricultores.

"Por eso Catalunya debe estar, con voz propia y lengua propia. No tengo ninguna duda de que el catalán será lengua oficial de la Unión Europea. Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco nadie había hecho tanto como ahora para conseguirlo, con perseverancia, diplomacia y unidad de los gobiernos español y catalán"

PROGRESO Y AVANCES

Illa ha iniciado su intervención recordando la lucha antifranquista y la posterior lucha para consolidar cada avance democrático ante la resistencia del antiguo régimen y ha advertido: "Sería un error pensar que todo este progreso y estos avances han sido frito de la inercia histórica".

"Preguntemos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas cuántos años cuesta ganarlos y en qué poco tiempo los podemos perder", ha sostenido.

Por ello, ha lamentado que "se está intentando consolidar una idea perniciosa, que la democracia no es capaz de ofrecer respuesta a las necesidades de sus ciudadanos", y ha subrayado que es falso porque la democracia es la garantía para impulsar políticas a favor del bien común y desplegar un estado del bienestar.

"Es la democracia la que nos permite a cada uno de nosotros vivir, amar y pensar en libertad. Allí donde rece el autoritarismo se cuestionan derechos, principios y valores que nos ha costado mucho ganar", ha zanjado.