Illa anuncia que 2 convoyes de Bombers ayudarán en los incendios en Madrid y Vall d'Uixó (Castellón)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, preside la reunión del Govern, a 21 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que este martes 2 convoyes de los Bombers de la Generalitat partirán de Catalunya para dar apoyo en la extinción de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la Vall d'Uixó (Castellón).

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press ha explicado que un convoy saldrá de Lleida hacia Madrid y otro desde Amposta (Tarragona) hacia la Vall d'Uixó, con 27 bomberos cada uno.

"Ante el fuego, cooperación y respuesta compartida. Catalunya está comprometida a ayudar en todo aquello que pueda", ha añadido el presidente, que ha reiterado su agradecimiento a los servicios de emergencia que, dice, trabajan incansablemente.