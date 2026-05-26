Illa anuncia que la Generalitat crea una Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos

Illa habla durante el acto. - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes que el Govern ha aprobado modificar la estructura de la Conselleria de Política Lingüística para crear una Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos para recoger denuncias por discriminación lingüística, tal y como incluía el Pacte Nacional per la Llengua, firmado en mayo de 2025.

Así lo han Illa y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en el acto de balance y conmemoración del primer año de dicho pacto, celebrado en el Palau de la Generalitat.

Al acto también han asistido la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y la secretaria general de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, Maite Casado, así como otros representantes institucionales y de la sociedad civil.

ÁMBITO LABORAL

Illa ha avanzado que el Consell de Diàleg Social está concretando un "acuerdo importante" entre patronales y sindicatos para la promoción del catalán en el ámbito laboral, del que espera poder dar detalles próximamente.

El presidente también ha destacado también la oferta "récord" de 150.000 plazas para aprender catalán que se alcanzarán a lo largo de este año, así como que la lengua gana 117.000 hablantes frecuentes en un contexto de crecimiento demográfico, según la última Encuesta de Usos Lingüísticos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)