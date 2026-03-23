Illa anuncia que el Govern aprobará este martes un primer paquete de 400 millones ante la guerra

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, clausura el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern aprobará en el Consell Executiu de este martes un primer paquete de medidas de respuesta a las posibles consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio por valor de 400 millones de euros, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de familias y trabajadores y el tejido productivo catalán.

En el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, ha detallado que consistirá en ayudas directas, exenciones fiscales y financiación a familias para hacer frente a gastos alimentarios y suministros energéticos y para las empresas de sectores afectados como transporte, agricultura y pesca.

Será un primer paquete de medidas que será ampliado según la evolución del impacto del conflicto se vaya desarrollando, ha dicho el presidente que ha afirmado que lo impulsan para que la ciudadanía y los sectores productivos no paguen el "extraordinario e injusto error" que representa esta guerra.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)