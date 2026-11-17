El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, este martes en el acto Metafuturo en Barcelona - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertado este martes de los riesgos a los que se enfrenta la democracia en el mundo digital y ha apelado a un "nuevo radicalismo democrático sin complejos también en el mundo digital y la IA".

Al clausurar el acto Metafuturo organizado por Atresmedia en Barcelona, ha remarcado que el autoritarismo busca "atizar el miedo y la falsa libertad para sacrificar las instituciones democráticas, para perseguir el pensamiento crítico, la cultura y la ciencia".

Illa ha explicado que esos mismos autoritarismos relacionan la libertad digital con tener TikTok y mentir en las redes sociales, mientras que los demócratas defienden "la libertad real en la vida real para las personas reales".

Se ha referido también al compromiso "irrenunciable" de su Govern de poner la tecnología al servicio de las personas, del bien común y de la democracia, y ha destacado la protección de aspectos como la salud y la educación de los jóvenes.

Respecto a la posibilidad de prohibir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, una medida que refleja el programa electoral del PP, ha defendido que Catalunya "no está dispuesta a renunciar" a quiénes ni cómo son y ha puesto en valor la diversidad cultura de España.