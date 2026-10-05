Illa apoya a Sánchez tras el adelante electoral: "Ahora más que nunca"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d) - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apoyado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su anuncio de este mismo lunes de adelanto electoral para el 29 de noviembre: "Catalunya no se rinde. Catalunya estará con Pedro Sánchez. Ahora más que nunca".

"Un Gobierno que nació para avanzar no puede detenerse porque algunos preferirán el bloqueo. Que nadie se equivoque: si hay elecciones, es el momento de decidir entre seguir avanzando o volver atrás", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Sánchez ha convocado elecciones este lunes sobre las 9.10 horas en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.