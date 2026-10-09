Illa apuesta por no dar una respuesta "exclusivamente sanitaria" a los problemas de salud mental

L President De La Generalitat, Salvador Illa, Acompanyat Del Conseller De Drets Socials I Inclusió, Raúl Moreno, Ha Encapalat La Recepció Amb Motiu Del Dia Internacional De Les Persones Grans Fotografies: Rubén Moreno I Albert Fornós - Europa Press

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostado por no dar una respuesta "exclusivamente sanitaria" a los problemas de salud mental, ya que también tienen raíces sociales, educativas, laborales y comunitarias.

Así se ha pronunciado este viernes en el acto por el Día Mundial de la Salud Mental, junto con la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal.

El presidente catalán ha definido el abordaje de la salud mental como un "reto mayúsculo, que necesita siempre repuestas mayúsculas", y también ha defendido que se debe adaptar el sistema a las personas y no al contrario.

Al final de su discurso, Illa ha tenido unas palabras de recuerdo para su predecesor, el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, que tenía "una implicación muy directa" en el Pla Nacional de Salud Mental, que se aprobó durante su mandato y el Govern de Illa ha dado continuidad.

25 MILLONES DE EUROS

El presidente ha apostado por fortalecer este pacto, y ha destacado que así lo ha hecho el Govern, destinando 25 millones de euros en los últimos Presupuestos de la Generalitat.

Ha sostenido que esta acción directa "no es suficiente si no se acompaña de políticas que resuelvan cuestiones estructurales", tras lo que ha mencionado las políticas de dependencia y de acceso a la vivienda, y ha añadido que Catalunya está yendo por el buen camino.

También ha recordado cómo la pandemia en 2020 tuvo un impacto en la salud mental y "lo que durante años muchas personas vivieron en silencio, invisibilizadas, e incluso a veces estigmatizadas, pasó a un lugar central en la conversación pública".